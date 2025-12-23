Предприятие «Облкоммунэнерго» в Иркутской области останется под контролем государства

IrkutskMedia, 23 декабря. Сетевую компанию ОГУЭП «Облкоммунэнерго» наделили возможностью преобразования в акционерное общество со 100% участием в уставном капитале Иркутской области. Таким образом, государство сохраняет контроль за предприятием. Соответствующий законопроект был принят в окончательном чтении в ходе 32-й внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области, инициированной по предложению губернатора Игоря Кобзева.
Напомним, что «Облкоммунэнерго» представлено 10 филиалами и двумя производственными подразделениями в регионе. Организация занимается передачей электрической энергии и оказывает услуги по техприсоединению.
И. о. министра имущественных отношений Иркутской области Кирилл Просвирин отметил, что «Облкоммунэнерго» осуществляет регулируемый вид деятельности. Расчет за оказанные услуги производится по по тарифам, утвержденным Службой по тарифам региона. В связи с принятым 26 сентября 2025 года постановлением правительства России «Облкоммунэнерго» утрачивает статус территориальной сетевой организации, в связи с чем деятельность предприятия парализуется. Это потребовало реорганизации предприятия в акционерное общество.
«Реорганизация является единственным решением, которое позволяет сохранить статус территориальной сетевой организации, установление тарифа на 2026 год и продолжить функционирование в качестве акционерного общества. Данное решение носит важный и стратегический характер для региона, все действия направлены на улучшение обслуживания населения», — рассказал Кирилл Просвирин.
После принятия законопроекта «Облкоммунэнерго» сможет поставлять электроэнергию потребителям в статусе территориальной сетевой организации. В дальнейшем организацию проанализируют на соответствие критериям ТСО, и до 31 декабря служба по тарифам региона утвердит тариф на следующий год. Жители региона, социальные учреждения, предприятия и организации продолжат стабильно получать электроэнергию.
Ранее агентство сообщало, что коллектив «Облкоммунэнерго» записал обращение к президенту России Владимиру Путину на фоне возможной потери статуса территориальной сетевой организации в связи с изменениями в законодательстве. Сотрудники предприятия выразили обеспокоенность тем, что сетевые объекты могут перейти в собственность отраслевой компании.
Позже полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев высказался в поддержку «Облкоммунэнерго» в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. По мнению полпреда, сетевая организация выполняет работу эффективно, несмотря на нахождение в «неравных условиях по сравнению с другими организациями».
В ходе 31-й сессии Заксобрания губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что решение о передаче имущества «Облкоммунэнерго» перенесено на год. Кроме того, после обращения главы региона и Анатолия Серышева председатель правительства России Михаил Мишустин ввел мораторий сроком на 1 год на передачу электросетевого хозяйства, находящегося в госсобственности, системообразующим территориальным сетевым организациям (СТСО).