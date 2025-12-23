Предприятие «Облкоммунэнерго» в Иркутской области останется под контролем государства

И. о. министра имущественных отношений Иркутской области Кирилл Просвирин отметил, что «Облкоммунэнерго» осуществляет регулируемый вид деятельности. Расчет за оказанные услуги производится по по тарифам, утвержденным Службой по тарифам региона. В связи с принятым 26 сентября 2025 года постановлением правительства России «Облкоммунэнерго» утрачивает статус территориальной сетевой организации, в связи с чем деятельность предприятия парализуется. Это потребовало реорганизации предприятия в акционерное общество.