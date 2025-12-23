Цена на золото вновь побила исторический рекорд

Цены на золото и серебро обновили исторический максимум.
По данным биржи Comex на 03:13 мск, стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года достигла уровня 4500,2 доллара. Рост составил 2,57%. К 03:31 мск рост ускорился до 4504,1 доллара (+2,66%). Позднее также отмечался рост цены до 4517,3 доллара (+2,96%).
Цена на фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года, тем временем также демонстрировала рост. На 06:00 мск она составила 70,035 доллара (+3,77%). К 06:20 мск рост замедлился до 69,845 доллара (+3,49%).
Накануне стоимость золота достигла 4425 долларов за тройскую унцию, а серебра — 69,5 доллара.