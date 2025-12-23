Ричмонд
В Джизакской области стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в РУз

В фокусе внимания находится оценка воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Джизакской области стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

Они проходят в культурном центре № 30 населенного пункта Богдон Фаришского района и посвящены оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.

В общественных слушаниях участвуют эксперты и специалисты Узатома и Росатома, проектировщики, местные жители, представители хокимията района и области, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МИФИ в Ташкенте, СМИ и широкая общественность.