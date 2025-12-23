Второй порт за год продали на аукционе в Крыму

16 декабря порт Евпатории продан на открытом аукционе за стартовую цену — 192 902 600 рублей. Об этом сообщил портал ГИС «Торги». Объектом продажи стали сто процентов акций уставного капитала акционерного общества «Евпаторийский морской порт». Предыдущие торги по этому объекту, назначенные на начало августа нынешнего года, были отменены. Из описания лота известно, что порт находится в Евпатории на площади Моряков и занимает 6,45 гектара. На предприятии числятся девять сотрудников. Обременения по объекту отсутствуют. Общая длина причалов предприятия — около 500 метров с глубиной до восьми метров. В лучшие годы порт переваливал от ста до двухсот тысяч тонн продукции — главным образом стройматериалы, зерно, удобрения, навалочные грузы. Отсюда отправлялся регулярный грузопассажирский паром в Турцию. Однако в последние годы порт в Евпатории, как и четыре другие аналогичные объекта на карте полуострова, испытывал серьезные трудности из-за санкций.
Продавцом выступило минимущества Крыма, а покупателем стало ООО «Центр развития спорта “Перспектива” из Москвы.
В ситуации с продажей Ялтинского порта продавцом также выступало минимущества Крыма. Данный объект располагается на 13,5 гектара. Предприятие разделено на две площадки — грузовую и пассажирскую. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося на балансе акционерного общества, составляет 32 тысячи квадратных метров. На момент продажи трудовой коллектив порта насчитывал 146 человек, а лот не имел обременений. Все это имущество покупатель приобрел по стартовой цене 1,494 миллиарда рублей без учета НДС. По данным ГИС «Торги», ООО «Черноморское развитие» было единственным участником аукциона, оно и стало победителем.
В обоих случаях покупатели не раскрывают свои планы относительно будущего их приобретений. Однако еще в 2024 году стало известно о переносе в Ялтинский порт крымской игорной зоны «Золотой берег», идея которой вынашивается с 2014 года. Напомним, первоначально планировалось открыть казино неподалеку от замка «Ласточкино гнездо» в южнобережном поселке Гаспра, преобразовав для этого проекта недостроенный советский санаторий «Жемчужина». Позже от этих планов отказались, и сейчас там строится пятизвездочный отель. В июле 2024 года игорную зону в Крыму перенесли на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующие изменения в законе подписал президент РФ.
Внести коррективы потребовалось, поскольку изначально закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (за исключением Сочи) и изменять границы игорных зон в течение десяти лет с даты их утверждения. Отметим, что пассажирский терминал порта находится в Ялте на улице Рузвельта и примыкает к городской набережной. Сейчас там располагаются детская игровая комната и магазины, но большая часть помещений простаивает. За минувшие с момента покупки полгода видимых изменений в структуре объекта не произошло. Есть также высокая вероятность того, что Ялтинский порт войдет в сеть яхтенных марин, создаваемых сейчас на побережье. Центром яхтенного спорта в Крыму станет Балаклавская бухта, где сейчас продолжается масштабная реконструкция.