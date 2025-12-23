Второй порт за год продали на аукционе в Крыму

16 декабря порт Евпатории продан на открытом аукционе за стартовую цену — 192 902 600 рублей. Об этом сообщил портал ГИС «Торги». Объектом продажи стали сто процентов акций уставного капитала акционерного общества «Евпаторийский морской порт». Предыдущие торги по этому объекту, назначенные на начало августа нынешнего года, были отменены. Из описания лота известно, что порт находится в Евпатории на площади Моряков и занимает 6,45 гектара. На предприятии числятся девять сотрудников. Обременения по объекту отсутствуют. Общая длина причалов предприятия — около 500 метров с глубиной до восьми метров. В лучшие годы порт переваливал от ста до двухсот тысяч тонн продукции — главным образом стройматериалы, зерно, удобрения, навалочные грузы. Отсюда отправлялся регулярный грузопассажирский паром в Турцию. Однако в последние годы порт в Евпатории, как и четыре другие аналогичные объекта на карте полуострова, испытывал серьезные трудности из-за санкций.