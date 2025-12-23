В Перми продают помещения ювелирных магазинов в крупном торговом центре

Они находятся на первом этаже.
В Перми на продажу выставлены торговые площади, расположенные на первом этаже торгового центра на Мира, 41/1. Информация содержится на портале по поиску бесплатных объявлений.
«Речь идет о помещениях, которые в настоящее время арендуются известными ювелирными сетями. Совокупная стоимость лота заявлена на уровне 68 млн рублей, что эквивалентно 478 тысячам рублей за 1 квадратный метр. Общая площадь объекта составляет 142 квадратных метра», — сказано в объявлении.
По данным собственника, срок окупаемости актива оценивается в восемь лет и шесть месяцев. Помещения сдаются в аренду за 680 тысяч рублей в месяц, при этом собственник не получает процент от товарооборота арендаторов.
Ранее на первом этаже этого же ТЦ уже предлагались к продаже два торговых помещения, в которых размещаются операторы связи. Стоимость этих объектов составляла 74 млн рублей. Кроме того, в том же торговом центре реализовывалось помещение площадью 141 квадратный метр по цене 78,8 млн рублей, что соответствовало 542,3 тысячам рублей за квадратный метр.