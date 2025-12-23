В Пермском крае уровень годовой инфляции за ноябрь резко упал до 7,66%

Банк России сообщил об уровне годовой инфляции в Пермском крае за ноябрь 2025 года. По сравнению с октябрем инфляция в регионе снизилась сразу на 1,32%. Одновременно продолжают расти цены. По сравнению к октябрю индекс потребительских цен вырос на 0,7%.
В среднем по России уровень годовой инфляции составил 6,64% (-1,07%), в регионах ПФО — 7,42% (-1,24%). Центробанк при оценке динамики цен, кредитной и экономической активности в декабре снизил ключевую ставку до 16% (-0,5%).
В Прикамье за прошедший ноябрь выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары, платные услуги. С исключением сезонности рост оказался меньше, чем в октябре. В Пермском отделении Уральского ГУ Банка России отметили связь с восстановлением выпуска нефтепродуктов и снижением цен на моторное топливо. Следствием стало удешевление услуг пассажирского транспорта.
В 2026 году согласно прогнозной модели инфляция опустится до 4−5% и в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%.