Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае уровень годовой инфляции за ноябрь резко упал до 7,66%

Одновременно в регионе продолжают расти цены.

Источник: Комсомольская правда

Банк России сообщил об уровне годовой инфляции в Пермском крае за ноябрь 2025 года. По сравнению с октябрем инфляция в регионе снизилась сразу на 1,32%. Одновременно продолжают расти цены. По сравнению к октябрю индекс потребительских цен вырос на 0,7%.

В среднем по России уровень годовой инфляции составил 6,64% (-1,07%), в регионах ПФО — 7,42% (-1,24%). Центробанк при оценке динамики цен, кредитной и экономической активности в декабре снизил ключевую ставку до 16% (-0,5%).

В Прикамье за прошедший ноябрь выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары, платные услуги. С исключением сезонности рост оказался меньше, чем в октябре. В Пермском отделении Уральского ГУ Банка России отметили связь с восстановлением выпуска нефтепродуктов и снижением цен на моторное топливо. Следствием стало удешевление услуг пассажирского транспорта.

В 2026 году согласно прогнозной модели инфляция опустится до 4−5% и в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%.