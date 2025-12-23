В Пермском крае уровень годовой инфляции за ноябрь резко упал до 7,66%

В Прикамье за прошедший ноябрь выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары, платные услуги. С исключением сезонности рост оказался меньше, чем в октябре. В Пермском отделении Уральского ГУ Банка России отметили связь с восстановлением выпуска нефтепродуктов и снижением цен на моторное топливо. Следствием стало удешевление услуг пассажирского транспорта.