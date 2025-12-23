Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске супербыстрые зарядные станции для электрокаров ставятся у жилых домов

В Минске у жилых домов появились супербыстрые ЭЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Минске открываются супербыстрые зарядные станции для электрокаров. Подробнее в компании BatteryFly рассказали Office Life.

Так, супербыстрые ЭЗС сети появились во Фрунзенском районе столицы. Высокоскоростные зарядные станции мощностью 160 киловатт открываются в формате «у дома».

— Приход мощных станций для быстрой зарядки в жилые комплексы станет трендом на ближайшие годы, — уверены в компании.

На данный момент такие сверхбыстрые зарядные станции для электрокаров установлены в районе жилой застройки: в ЖК «Самоцветы» на улице Киреенко, на улице Одоевского и на улице Лобанка напротив ТЦ «Материк».

Уточняется, что эти ЭЗС поддерживают популярные разъемы GB/T и CCS2 и подходят для большинства моделей электрокаров.

Ранее Минэкономики рассказало о появлении зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов.

А в ноябре технические испытания белорусских электромобилей начались в Беларуси: «До 400 километров на полном заряде».