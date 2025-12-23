В Иглинском районе Башкирии обнаружили 32 га заброшенных сельхозугодий

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре 2025 года проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории сельсовета Красновосходский Иглинского района общей площадью 58,3 га. Выяснилось, что на 32 га наблюдается зарастание сорной растительностью, часть участка на площади 26,3 га скошено, травостой убран на сено.