В Иглинском районе Башкирии обнаружили 32 га заброшенных сельхозугодий

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре 2025 года проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории сельсовета Красновосходский Иглинского района общей площадью 58,3 га. Выяснилось, что на 32 га наблюдается зарастание сорной растительностью, часть участка на площади 26,3 га скошено, травостой убран на сено.
«Выявлены признаки нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении собственником земельного участка установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель, что привело к зарастанию сельскохозяйственных угодий сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью и ухудшению качественного состояния земель», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.
Нарушителю выдано предписание для устранения нарушений требований земельного законодательства.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии изменится перевод сельхозземель в другие категории.