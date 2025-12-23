В Челябинской области в ноябре больше всего подорожали овощи и яйца

Инфляция на непродовольственные товары после 3,6% в октябре составила 3,2% в ноябре. Подорожали трикотажные и меховые изделия. Производители переносили в цены возросшие издержки на сырье и материалы, логистику, оплату труда. Снизились цены на смартфоны, телевизоры, бытовую технику и электротовары, потому что в октябре-ноябре несколько укрепился рубль. Стали дешевле инструменты и строительные материалы — дрели, триммеры, рубероид, еврошифер, обрезная доска, цемент и кирпич. Спрос на них сократился из-за окончания дачного сезона и завершения наружных работ по строительству загородных домов. Уменьшились цены на бензин, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского управления Банка России.