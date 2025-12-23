Может ли кроссовер Jetta VS7 заменить россиянам популярные Volkswagen

И все же, это честная, простая, предсказуемая и очень понятная для обслуживания машина. Большая «Джетта» для тех, кто ценит в автомобиле не «плазмы» на полторпедо и дизайн ради дизайна, а спокойную уверенность, хотя бы в плане вождения и ремонта. Она же — памятник ушедшей эпохе, продукт сложной политической конъюнктуры. Выбирать тут, наверное, стоит сердцем (привет, ваговодам!) либо прагматично — с этой машиной ничего катастрофического не случится через 5 лет и 150 тысяч километров. Для всех остального Jetta VS7, скорее всего, — артефакт, появившийся не в то время и не совсем там, где нужно.