В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов

«С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем», — сказал Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму», отвечая на вопрос о возможности введения туристического налога.
По словам главы Крыма, курортный сбор в регионе не вводили, посчитав это избыточной административной мерой.
«И денег мы там относительно немного получим, поэтому считаю, не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим. С точки зрения администрирования этого налога мы сопоставимые суммы потратим, сопоставимые тому, что получим в бюджет. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого смысла это делать. Точно этого не будет», — добавил он.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляют 1% с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма — 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.