Повышенную плату за капремонт хотят ввести для воронежских домов с лифтами

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что дифференцированный минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2026 году установлен в Тамбовской области. Там в домах без лифтов он составит 13,55 ₽ за один кв. м, а в зданиях с лифтами — 17,12 ₽ за «квадрат». В пояснительной записке сказано, что необходимость применения повышенного размера взносов обусловлена высокой стоимостью работ по замене подъемников. Отмечается необходимость приведения до 15 февраля 2030 года всех лифтов в многоквартирных домах в соответствие с требованиями техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». По состоянию на 1 октября 2025-го насчитывался 381 требующий обновления объект. На выполнение работ необходимо 1,3 млрд руб.