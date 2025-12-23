Повышенную плату за капремонт хотят ввести для воронежских домов с лифтами

В соответствии с документом, величина взноса будет разной для МКД с лифтами и без. Оплата будет повышена с 1 января 2026 года.
В 2025-м размер взноса на капремонт составляет в регионе 13,79 ₽ за кв. м. В МКД, в состав общего имущества которых не входит лифтовое оборудование, его хотят установить на уровне 15,67 ₽ Таким образом, рост составит 12% (1,88 ₽).
Для многоэтажек с лифтами планируют установить размер взноса в размере 16,17 ₽ за «квадрат». Увеличение составит около 17% (2,38 ₽).
Проект приказа опубликован без пояснительной записки и расчетов размеров взноса. В пресс-службе министерства ЖКХ «Ъ-Черноземье» сообщили, что «пояснительные записки пишутся министром для сопровождения конкретному адресату. Не для опубликования. А прокомментировать министерство сможет в случае вступления приказа в действие».
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что дифференцированный минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2026 году установлен в Тамбовской области. Там в домах без лифтов он составит 13,55 ₽ за один кв. м, а в зданиях с лифтами — 17,12 ₽ за «квадрат». В пояснительной записке сказано, что необходимость применения повышенного размера взносов обусловлена высокой стоимостью работ по замене подъемников. Отмечается необходимость приведения до 15 февраля 2030 года всех лифтов в многоквартирных домах в соответствие с требованиями техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». По состоянию на 1 октября 2025-го насчитывался 381 требующий обновления объект. На выполнение работ необходимо 1,3 млрд руб.