В Ростовской области принят бюджет с дефицитом в 27 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли бюджет на 2026 год и на последующие два года. Доходы составляют 328,2 млрд руб., расходы — 355,1 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.