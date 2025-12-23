В Ростовской области принят бюджет с дефицитом в 27 млрд рублей

Дефицит бюджета составляет 27 млрд руб.
«Дефицит бюджета будет покрываться за счет ответственного управления и федеральной поддержки. Об этом мы детально говорили с главами муниципалитетов — задачи они получили, работа идет», — отметил губернатор.
Приоритетными направлениями бюджета стали социальная сфера — 67% всех расходов, а именно 237,6 млрд руб., будут направлены на поддержку семей, здравоохранение, образование и культуру. Объем социальной поддержки вырастет на 22%. Второе направление — выполнение программ для многодетных семей, участников СВО, ветеранов и пожилых людей.
Еще одним направлением бюджета станет развитие инфраструктуры. Расходы на ЖКХ увеличены на 15%, на дорожное хозяйство — на 7%.