Проблемы с поставками Ту-214 объяснили необходимостью импортозамещения двигателей

Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов заявил, что проблемы с поставками пассажирских лайнеров Ту-214 связаны с необходимостью импортозамещения двигателей и создания собственного поточного производства.

Источник: Коммерсантъ

Об этом господин Минниханов сообщил в ходе встречи с журналистами.

Рустам Минниханов рассказал, что для поточного производства Ту-214 нужно построить агрегатные, логистические центры, завод по механической обработке. Эти проекты находятся в завершающей стадии.

«Все равно мы эти 20 самолетов сможем строить», — заявил раис Татарстана.

Господин Минниханов также рассказал, что «Суперджет» — неплохой самолет, однако судно было рассчитано на иностранные комплектующие.

«Нужно время и деньги, чтобы это поправить. Я сам очень недоволен, что мы очень медленно движемся», — рассказал раис Татарстана.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод (КАЗ) в 2026 году планирует поставить три пассажирских Ту-214. Из-за нарушения сроков поставки лайнеров «Татнефть» подала иски против КАЗ и АО «Туполев». В ходе заседания адвокат ответчика рассказал, что «Туполев» будет готов к заключению новых контрактов на поставку Ту-214 лишь после 2027 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что выпуск самолетов планируют увеличить до 20 единиц в год к 2028−2029 годам.

