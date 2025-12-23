Проблемы с поставками Ту-214 объяснили необходимостью импортозамещения двигателей

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод (КАЗ) в 2026 году планирует поставить три пассажирских Ту-214. Из-за нарушения сроков поставки лайнеров «Татнефть» подала иски против КАЗ и АО «Туполев». В ходе заседания адвокат ответчика рассказал, что «Туполев» будет готов к заключению новых контрактов на поставку Ту-214 лишь после 2027 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что выпуск самолетов планируют увеличить до 20 единиц в год к 2028−2029 годам.