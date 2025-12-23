Минниханов о речном транспорте: Считаю, что мы очень серьезно недорабатываем

«По речному транспорту я считаю, что мы очень серьезно недорабатываем. Пока у нас 30 или 33 млн тонн [грузоперевозок], а нам надо в ближайшее время [довести их объем] до 50 [млн тонн]», — заявил Раис РТ.
По словам Рустама Минниханова, для этого нужно модернизировать шлюзы и суда, а также поднять уровень воды в Волге.
