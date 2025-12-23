Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов о речном транспорте: Считаю, что мы очень серьезно недорабатываем

Грузоперевозки с помощью речного транспорта в Татарстане на сегодняшний день составляют около 30 млн тонн, и в ближайшее время этот показатель предполагается увеличить до 50 млн тонн. Такими планами поделился Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«По речному транспорту я считаю, что мы очень серьезно недорабатываем. Пока у нас 30 или 33 млн тонн [грузоперевозок], а нам надо в ближайшее время [довести их объем] до 50 [млн тонн]», — заявил Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, для этого нужно модернизировать шлюзы и суда, а также поднять уровень воды в Волге.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше