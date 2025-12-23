СМИ: «Золотой флот» Трампа неминуемо столкнется с проблемами

Американский телеканал ABC News цитирует Трампа: «Как главнокомандующий для меня большая честь объявить, что я одобрил план Военно-морского флота США. Мы называем его “Золотым флотом”, который мы создаем для ВМС США». Трамп признал, что США «отчаянно нуждаются» в кораблях, поскольку некоторые американские корабли «устарели».
Они, по словам Трампа, придут на смену линейным кораблям класса Iowa, Missouri, Wisconsin, Alabama и других. Он уточнил, что первый корабль должен быть построен в ближайшие два с половиной года. В целом планируется построить от 20 до 25 линкоров.
Глава Белого дома также рассказал о повышенной летальности и технических аспектах новых кораблей: «У них будет гиперзвуковое оружие, рельсовые электромагнитные пушки и самые совершенные и мощные лазеры в мире». Он отметил, что руководить проектом будет Военно-морской флот, но сам он будет участвовать в разработке проекта, поскольку «очень ценит эстетику».
О том, сколько будут стоить линкоры, не сообщается. «Продолжаются проектные исследования для уточнения сметы расходов», — ответил журналистам представитель ВМС США.
Трамп также сообщил, что в дополнение к линкорам ВМФ работает над «тремя большими авианосцами», «12−15 совершенно новыми подводными лодками» и обустройством военно-морских баз.
Министр ВМС США Джон Фелан поблагодарил президента за «возможность изменить правила игры для Военно-морского флота США» и назвал новый класс линкоров «поколенческой инвестицией», передает американский канал CBS News.
«Эти гиганты — не те корабли, которые нужны Военно-морскому флоту. ВМФ нужен распределенный вооруженный флот с большим количеством судов и минимальным количеством людей для борьбы с китайскими угрозами на море. Линкоры Трампа не достигнут ни одной из этих тактических целей», — пояснил он.
К тому же «амбициозный план» Белого дома «противоречит тенденции развития беспилотных и роботизированных морских систем», на которых сосредоточено внимание Военно-морских сил США, считает Politico.
Ему вторит канал CNN, который отмечает, что программы строительства военных кораблей в США находятся «в полном раздрае»: в лучшем случае они отстают по срокам на шесть месяцев и превышают бюджет на 57%.
Верфи США, согласно CNN, уже перегружены текущими работами по строительству, техническому обслуживанию и капитальному ремонту. В США просто нет судостроительной и морской промышленной инфраструктуры, чтобы реализовать план в озвученные Трампом сроки, говорится в статье.