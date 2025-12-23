Ричмонд
СМИ: «Золотой флот» Трампа неминуемо столкнется с проблемами

Президент Дональд Трамп анонсировал создание «Золотого флота» Военно-морских сил США и строительство для этого флота нового класса линкоров, которые, по его словам, будут «самыми быстрыми, самыми крупными и в 100 раз более мощными, чем любой когда-либо построенный линкор». Однако эксперты сомневаются в реализации этого плана.

Американский телеканал ABC News цитирует Трампа: «Как главнокомандующий для меня большая честь объявить, что я одобрил план Военно-морского флота США. Мы называем его “Золотым флотом”, который мы создаем для ВМС США». Трамп признал, что США «отчаянно нуждаются» в кораблях, поскольку некоторые американские корабли «устарели».

Новый класс линкоров, который, предположительно, получит название U.S.S. Defiant («Дерзкий»), станет основным компонентом «Золотого флота».

Они, по словам Трампа, придут на смену линейным кораблям класса Iowa, Missouri, Wisconsin, Alabama и других. Он уточнил, что первый корабль должен быть построен в ближайшие два с половиной года. В целом планируется построить от 20 до 25 линкоров.

Глава Белого дома также рассказал о повышенной летальности и технических аспектах новых кораблей: «У них будет гиперзвуковое оружие, рельсовые электромагнитные пушки и самые совершенные и мощные лазеры в мире». Он отметил, что руководить проектом будет Военно-морской флот, но сам он будет участвовать в разработке проекта, поскольку «очень ценит эстетику».

О том, сколько будут стоить линкоры, не сообщается. «Продолжаются проектные исследования для уточнения сметы расходов», — ответил журналистам представитель ВМС США.

По оценкам Марка Монтгомери, адмирала ВМФ в отставке, затраты на проектирование, строительство и развертывание первого линкора могут превысить 10 млрд долларов.

Трамп также сообщил, что в дополнение к линкорам ВМФ работает над «тремя большими авианосцами», «12−15 совершенно новыми подводными лодками» и обустройством военно-морских баз.

Министр ВМС США Джон Фелан поблагодарил президента за «возможность изменить правила игры для Военно-морского флота США» и назвал новый класс линкоров «поколенческой инвестицией», передает американский канал CBS News.

Монтгомери, в свою очередь, назвал попытку Пентагона сосредоточиться на массивном корабле ошибкой.

«Эти гиганты — не те корабли, которые нужны Военно-морскому флоту. ВМФ нужен распределенный вооруженный флот с большим количеством судов и минимальным количеством людей для борьбы с китайскими угрозами на море. Линкоры Трампа не достигнут ни одной из этих тактических целей», — пояснил он.

Американское издание Politico полагает, что сроки строительства «Золотого флота» Трампа будут сорваны, так как США давно славятся проблемами с постройкой кораблей в намеченные сроки и в рамках запланированных бюджетов.

К тому же «амбициозный план» Белого дома «противоречит тенденции развития беспилотных и роботизированных морских систем», на которых сосредоточено внимание Военно-морских сил США, считает Politico.

Ему вторит канал CNN, который отмечает, что программы строительства военных кораблей в США находятся «в полном раздрае»: в лучшем случае они отстают по срокам на шесть месяцев и превышают бюджет на 57%.

Более того, возникает вопрос: кто будет строить линкоры Трампа?

Верфи США, согласно CNN, уже перегружены текущими работами по строительству, техническому обслуживанию и капитальному ремонту. В США просто нет судостроительной и морской промышленной инфраструктуры, чтобы реализовать план в озвученные Трампом сроки, говорится в статье.

