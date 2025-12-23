Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане

«Оман для нас тоже интересен, мы планируем там открыть там наше торговое представительство», — сказал Минниханов журналистам.
Глава Татарстана отметил, что республика активно работает со странами исламского мира, в частности с ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном.
«Исламский мир от России не отвернулся. Если взять наш товарооборот, практически половина товарооборота приходится на страны Организации исламского сотрудничества», — подчеркнул он.
По словам Минниханова, стремление к более тесному сотрудничеству есть с обеих сторон. Татарстан хотел бы продвигать в страны исламского мира нефтехимическую, машиностроительную продукцию, развивать взаимодействие в сферах туризма, спорта, культуры, реализовывать совместные проекты.
«По Оману активизируемся в ближайшее время», — резюмировал Минниханов.