Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане

КАЗАНЬ, 23 дек — РИА Новости. Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Источник: © РИА Новости

«Оман для нас тоже интересен, мы планируем там открыть там наше торговое представительство», — сказал Минниханов журналистам.

Глава Татарстана отметил, что республика активно работает со странами исламского мира, в частности с ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном.

«Исламский мир от России не отвернулся. Если взять наш товарооборот, практически половина товарооборота приходится на страны Организации исламского сотрудничества», — подчеркнул он.

По словам Минниханова, стремление к более тесному сотрудничеству есть с обеих сторон. Татарстан хотел бы продвигать в страны исламского мира нефтехимическую, машиностроительную продукцию, развивать взаимодействие в сферах туризма, спорта, культуры, реализовывать совместные проекты.

«По Оману активизируемся в ближайшее время», — резюмировал Минниханов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше