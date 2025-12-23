Смогут ли роботы заменить работников промышленных предприятий

На сегодняшний день в России наблюдается нарастающий дефицит рабочих кадров, вследствие роста промышленности. Также фиксируется и рекордно низкий уровень безработицы, что влечет за собой нехватку работников на промышленных предприятиях. Поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе ситуация сильно не поменяется, работники всех специальностей найдут свое место.
Внедрение автоматизации, в частности промышленных роботов, ведет за собой увеличение спроса промышленных предприятий на специалистов из этой области — разработчиков, программистов, конструкторов, наладчиков, интеграторов