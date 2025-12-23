Смогут ли роботы заменить работников промышленных предприятий

Внедрение автоматизации, в частности промышленных роботов, ведет за собой увеличение спроса промышленных предприятий на специалистов из этой области — разработчиков, программистов, конструкторов, наладчиков, интеграторов и т. д. Поэтому даже несмотря на сильный рост роботизации специалисты из этой области будут необходимы и человек на производствах также будет востребован. Технологии роботизации становятся более доступными, они упрощаются, поэтому в этой области существует огромное количество позиций, на которых можно успешно трудиться и без высшего образования.