В Германии закрывается пекарня, которой владеют родственники Трампа

Пекарня родственников Дональда Трампа в ФРГ закроется до конца 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Фрайнсхайм закрывается пекарня, владельцами которой являются дальние родственники президента США Дональда Трампа.

Местное предприятие много лет принадлежало семье, связанной с главой Белого дома, и активно использовало эту особенность во время президентской кампании 2016−2017 годов. Пекарня выпускала булочки с изображением Трампа и десерты с надписью «Trump cuts» («Трамп-нарезка»), что вызвало живой интерес у местных жителей и туристов.

«Целые автобусы туристов останавливались напротив. Все фотографировали нашу пекарню», — сказала жена владельца Урсула Трамп в интервью телеканалу n-tv.

Однако временный туристический ажиотаж не обеспечил бизнесу устойчивого развития. Пекарня была выкуплена торговой сетью, которая не стала её развивать, и приняла решение о закрытии.

По словам Урсулы Трамп, она до последнего дня будет приходить на работу. Предприятие прекратит деятельность к концу года.

В ФРГ набирает обороты волна массовых увольнений. В ноябре сообщалось, что на 88 немецких предприятиях планируется сократить в общей сложности 147 522 рабочих места.

