Глава РСПП Шохин: повышение НДС не повлияет на инфляцию в РФ

«По всей видимости, не будет подскока инфляции вслед за повышением НДС в начале следующего года, а если будет, то мы выйдем на прогнозные значения, которые были у Минэкономразвития и Центрального банка, — прогнозировалось на конец текущего года 6−7%. Мы их и получим», — резюмировал Шохин во время общения с журналистами на брифинге.