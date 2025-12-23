Глава РСПП Шохин: повышение НДС не повлияет на инфляцию в РФ

Инфляция в России после повышения НДС не ускорится. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«По всей видимости, не будет подскока инфляции вслед за повышением НДС в начале следующего года, а если будет, то мы выйдем на прогнозные значения, которые были у Минэкономразвития и Центрального банка, — прогнозировалось на конец текущего года 6−7%. Мы их и получим», — резюмировал Шохин во время общения с журналистами на брифинге.
При повышении НДС в 2019 году инфляция выросла на 1 процентный пункт, который исчез во второй половине года. В 2018 году был принят Налоговый кодекс с 20% НДС, что вызвало инфляционный рост еще до начала финансового года, перешедший на 2019 год. Ныне наблюдается обратная тенденция, что указывает на необычные экономические процессы, резюмировал Шохин.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении НДС до 22%. Позже глава государства отметил, что эти меры временные и скоро налог на добавленную стоимость вернется к своим прежним значениям.