«Знак качества» в Беларуси присужден сгущенке и продукции, которой не купишь в магазине

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал документ, утверждающий перечень продукции, которой присвоен государственный знак качества в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства.
Так, знак качества получили:
— молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка’массовой долей жира 8,5 процента, которое выпускает “Рогачевский молочноконсервный комбинат”;
— комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1, который выпускает «Гомсельмаш».
Отмечается, что эта продукция соответствует таким показателям качества, как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность, эстетичность.
Ранее мы писали, какие белорусские продукты получили первые Знаки качества: шоколад «Президент», рогачевская сгущенка, лидская мука, мясные подушечки.
Тем временем Мининформ приостановил свидетельство информационного рекламного агентства.
Кстати, Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».