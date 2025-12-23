Минпромторг: заводы в РФ могут производить более 18 тыс. туравтобусов в год

Российские заводы способны ежегодно производить более 18 тысяч туристических автобусов, заявил директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян.
«Совокупные объемы выпуска могут превышать 18 тысяч единиц в год, и наши производители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями, модификациями, обеспечивать качественный сервис», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Парсаданян рассказал, что на сегодняшний день туравтобусы и минивэны производятся на мощностях группы «Соллерс», «Волгабаса» и предприятий группы ГАЗ.
По словам главы департамента, Минпромторг создает выгодные условия для покупки таких автобусов в рамках программы льготного лизинга.
В ведомстве отметили, что отечественные производители освоили производство техники для организации трансферов различных уровней, экскурсионных прогулок и междугородных поездок.
Ранее представитель Ульяновского автозавода сообщил, что предприятие не планирует выпускать гибридные автомобили в ближайшее время, сосредоточившись на производстве машин с традиционными типами двигателей.