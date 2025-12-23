Минпромторг: заводы в РФ могут производить более 18 тыс. туравтобусов в год

«Совокупные объемы выпуска могут превышать 18 тысяч единиц в год, и наши производители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями, модификациями, обеспечивать качественный сервис», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.