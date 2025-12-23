Bloomberg: экспорт нефти из РФ стал достиг рекордного уровня за два года

Экспорт российской нефти достиг наивысшей отметки за последние 2,5 года. Об этом 23 декабря сообщило агентство Bloomberg.
Вследствие задержек, связанных с выгрузкой нефти с танкеров, наблюдается повторный рост запасов прямо на судах. У берегов Индии и Китая образовалось значительное скопление судов, ожидающих своей очереди.
Данные на 21 декабря свидетельствуют о том, что средние суточные объемы поставок за последние четыре недели достигли пика с мая 2023 года. В частности, 21 декабря поставки сырой нефти составили 4,04 миллиона баррелей в день, а средний показатель за последние четыре недели — 3,87 миллиона баррелей в день.
Кроме того, объем нефти, находящейся в танкерах в пути, увеличился на 48% с конца августа, достигнув 185 миллионов баррелей. По сообщениям агентства, как минимум два десятка танкеров с российской нефтью ожидают разрешения на заход в порты Китая и Индии, а некоторым судам потребовались месяцы для завершения доставки груза.
Еврокомиссар Дан Йоргенсен, ответственный за вопросы энергетики и жилищного строительства, заявил 15 декабря о планах Еврокомиссии представить предложение о полном запрете на импорт российской нефти в Европейский союз в начале 2026 года.
Агентство Reuters сообщило 11 декабря, что импорт сырой нефти из России в Индию в декабре достигнет шестимесячного максимума. Ожидается, что объемы поставок вырастут до 1,85 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с 1,83 миллиона баррелей в сутки в ноябре. Наибольший уровень импорта российской сырой нефти в Индию был зафиксирован в июне этого года и составил 2,10 миллиона баррелей в сутки.