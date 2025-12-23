Bloomberg: экспорт нефти из РФ стал достиг рекордного уровня за два года

Агентство Reuters сообщило 11 декабря, что импорт сырой нефти из России в Индию в декабре достигнет шестимесячного максимума. Ожидается, что объемы поставок вырастут до 1,85 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с 1,83 миллиона баррелей в сутки в ноябре. Наибольший уровень импорта российской сырой нефти в Индию был зафиксирован в июне этого года и составил 2,10 миллиона баррелей в сутки.