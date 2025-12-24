Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 24 декабря перед длинными выходными

Нацбанк Беларуси опустил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 24 декабря, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 24 декабря, среду. Так, в сторону увеличения ощутимо был скорректирован курс российского рубля, а вот курс доллара и курс евро уменьшились перед большими выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В среду, 24 декабря, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9127 белорусского рубля, 1 евро — 3,4342 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7094 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 23 декабря, курс евро и курс доллара в среду, 24 декабря, стали ниже, а курс российского рубля подрос. Сильнее других в сторону увеличения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0171 белрубля, курс евро понизился на 0,0027 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0281 белрубля.

Между тем Минтруда назвало размер средней пенсии в Беларуси.