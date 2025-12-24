Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Camry, Yaris и Urban Cruiser

Заявки на регистрацию компания подавала в конце марта 2025 года. Все три знака закреплены за 12-м классом Международной классификации товаров и услуг, который охватывает транспортные средства. Охрана прав на эти бренды будет действовать до 31 марта 2035 года.
Ранее Toyota уже зарегистрировала на территории РФ девять товарных знаков, а всего с 2022 года компания направила в Роспатент более 85 заявок. В последнее время аналогичные шаги предпринимают и другие автопроизводители.
Ранее шведский автопроизводитель Volvo подал документы на регистрацию в России трёх товарных знаков. Основное название концерна заявлено по трём классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим производство грузовых автомобилей, автобусов, двигателей, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию.
