Назван средний срок автокредита в России

«Данные компании показывают, что средний срок автокредита составляет на данный момент семь лет, при этом в этом году повысился спрос на 10-летнии кредитные предложения. Тенденция связана с тем, что клиенты выбирают максимальный срок, чтобы получить самый низкий ежемесячный платеж», — говорится в исследовании.