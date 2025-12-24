Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме допустили увеличение страховки длинных вкладов

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лимит страхования длинных вкладов в России могут увеличить до 10 миллионов рублей, дискуссия по увеличению будет в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: © РИА Новости

«Я считаю, что такой ориентир 10 миллионов рублей. У нас уже есть средства, которые накоплены на эскроу-счетах, и другие средства, которые долго лежат и требуют больших сумм, чтобы реализовывать проект. 10 миллионов — такой ориентир. Я давно это предлагаю», — сказал он, отвечая на вопрос об увеличении страхового покрытия для долгосрочных вкладов.

Аксаков допустил, что в следующем году будет дискуссия по данному вопросу.

«Идут уже предложения, прежде всего, предложения по долгосрочным вложениям. Очевидно, мы нуждаемся в длинных деньгах, опираясь на которые, можно было бы в долгую кредитовать, инвестировать в разные проекты. Поэтому я уверен, что будут предложения, во-первых, к увеличению суммы, которая страхуется, а во-вторых, предложения, которые в налоговом плане стимулируют», — сказал депутат.

«Мы потеряем определенные суммы в виде налоговых отчислений, но при этом за счет инвестиций, за счет реализации проектов, привлекая длинные деньги, мы получим намного большие доходы. И государство от этого только выиграет», — подытожил он.

Ранее в декабре Минфин РФ предложил увеличить лимит страхового возмещения с 1,4 до 2 миллионов рублей по рублевым вкладам сроком более трех лет и по безотзывным вкладам от одного до трех лет.