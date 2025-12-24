В Госдуме допустили увеличение страховки длинных вкладов

«Я считаю, что такой ориентир 10 миллионов рублей. У нас уже есть средства, которые накоплены на эскроу-счетах, и другие средства, которые долго лежат и требуют больших сумм, чтобы реализовывать проект. 10 миллионов — такой ориентир. Я давно это предлагаю», — сказал он, отвечая на вопрос об увеличении страхового покрытия для долгосрочных вкладов.