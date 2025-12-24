Посол Бразилии в России заявил об интересе страны к дизелю и бензину РФ

Бразилия нуждается в российских дизеле и бензине. Ресурсы РФ позволяют стране поддерживать низкие цены. О заинтересованности государства в дизеле и бензине России рассказал посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос, цитирует ТАСС.
Он сообщил, что страна желает увеличить экспорт товаров в РФ. Кроме того, государство по-прежнему нуждается в удобрениях, поступающих из России, добавил посол.
«Дизель особенно важен, потому что Бразилия стала крупным производителем и экспортером нефти, но при этом у нас недостаточные мощности по переработке. Поэтому мы вынуждены импортировать дизельное топливо и иногда бензин», — поделился Сержио Родригес дос Сантос.
Между тем поставки винограда из Китая в РФ резко выросли. Это связано, в том числе, с популярностью в России сорта «шайн мускат».