Посол Бразилии в России заявил об интересе страны к дизелю и бензину РФ

«Дизель особенно важен, потому что Бразилия стала крупным производителем и экспортером нефти, но при этом у нас недостаточные мощности по переработке. Поэтому мы вынуждены импортировать дизельное топливо и иногда бензин», — поделился Сержио Родригес дос Сантос.