Россиянам назвали размер прожиточного минимума на 2026 год

Прожиточный минимум составит почти 19 тысяч рублей в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Прожиточный минимум на душу населения в 2026 году прогнозируется на уровне почти 19 тыс. рублей. Для работающих граждан он составит 20 644 рубля.

«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубля», — следует из документа на сайте ГД.

Уточняется, что установление размера прожиточного минимума в каждом регионе — это задача региональных правительств. Они принимают решения, учитывая позицию специальных комиссий по регулированию социально-трудовой сферы.

Как ранее сообщил российский глава Владимир Путин, в России с 2026 года будет введена семейная налоговая выплата для поддержки семей с детьми. При этом право россиян на другие меры поддержки со стороны государства сохранится.