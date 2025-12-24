Бывший челябинский профилакторий с видом на реку продают за 50 млн рублей

Бывший профилакторий в Троицке выставили на продажу.
Бывший профилакторий в Троицке Челябинской области с видом на реку выставлен на продажу за 50 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на популярной онлайн-площадке объявлений.
«В Троице Челябинской продается бывший профилакторий с территорией общей площадью 7 117 квадратных метров. Трехэтажное здание расположено рядом с рекой и набережной, откуда открывается красивый вид. Цена — 50 млн рублей», — следует из объявления на сайте «Авито».
Согласно описанию, площадь здания, состоящее из четырех нежилых помещений, включая подвал, составляет более 3 570,7 квадратных метров. Отмечается, что помещения имеют предчистовую отделку.
Профилакторий у реки в Челябинской области ищет нового владельца.