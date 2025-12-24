Спрос опережает предложение: на рынке новостроек Перми стало меньше квартир

Согласно отчету, с января по ноябрь в Перми было заключено около 6,4 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особый рост продаж начался весной, одновременно со стартом цикла снижения ключевой ставки Банка России. При этом медианная цена квадратного метра в новостройках Перми к середине декабря выросла за год на 13,3%, достигнув 172 тысяч рублей, а полная стоимость квартиры — 9 миллионов рублей.