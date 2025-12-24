В Новосибирской области отремонтируют 5 км дороги от Куйбышева к Булатово

В Новосибирской области в 2026 году планируют отремонтировать 5 километров дороги от Куйбышева к Булатово. Подрядчика для работ определят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
Работы будут проходить на участке с 12 по 17 км. На этом отрезке дорожники восстановят профиль земляного полотна, уложат новое щебеночно-песчаное покрытие и выполнят обустройство дорогу.
— Дорога «Куйбышев — Венгерово — граница Омской области» в Куйбышевском районе, протяженность которого составляет 65,858 км, имеет асфальтобетонное покрытие 6,103 км, щебень, гравий 59,755 км и относится к III технической категории, — уточнили в пресс-службе.
По данным ТУАД, в основном щебеночное покрытие разрушено с 8 км до села Булатово. Дорогу поэтапно восстанавливают.