Российских водителей предупредили о штрафах за прогрев двигателя

Зима традиционно сопровождается увеличением числа нарушений правил дорожного движения, причем многие из назначаемых штрафов оказываются для автомобилистов неожиданными. Причиной этого нередко становится недооценка водителями юридических последствий привычных действий — например, продолжительного прогрева двигателя. Об этом сообщил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Размер штрафа за парковку на газоне в среднем составляет до 5 000 рублей.

«Одной из причин привлечения к ответственности может стать длительный прогрев автомобиля либо оставление транспортного средства с работающим двигателем, например во время посещения магазина, в жилой зоне», — пояснил Виноградов для «Газеты.Ru». Если стоянка с включенным мотором превышает пять минут и не связана с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой, водитель может быть привлечен к ответственности. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составляет 3 000 рублей, в других регионах — 1 500 рублей.

Государственный регистрационный знак транспортного средства должен быть хорошо читаем в любых погодных условиях.

В зимний период, особенно при сильных снегопадах, нередко возникают трудности с парковкой. Если водитель оставляет автомобиль таким образом, что он мешает движению других транспортных средств или пешеходов, его действия влекут вынесение предупреждения либо наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При этом, если припаркованный автомобиль создает именно препятствие для движения, сумма штрафа возрастает до 2 000 рублей.

Кроме того, владелец автомобиля может быть привлечен к ответственности, если припаркованное транспортное средство мешает работе снегоуборочной техники. Кроме того, распространенным заблуждением является мнение, что парковка на газоне допустима, если он покрыт снегом. Размер штрафа за парковку на газоне в среднем составляет от 3 000 до 5 000 рублей.

Эксперт напомнил, что с 1 декабря по 28 февраля действует требование о недопустимости эксплуатации автомобиля без зимних шин либо с использованием разной резины на осях, нарушение которого влечет штраф в 500 рублей. Также госномер транспортного средства должен быть хорошо читаем с расстояния 20 метров в любых погодных условиях. За нечитаемый номер предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а при умышленном сокрытии или загрязнении — лишение права управления транспортным средством на срок до трех месяцев и штраф до 5 000 рублей.

Одной из причин привлечения к ответственности может стать длительный прогрев автомобиля.

При движении по заснеженным дорогам дорожная разметка может быть плохо различима. Пересечение сплошной линии разметки или иные нарушения могут повлечь штрафы в размере от 750 до 2 250 рублей, заявил Виноградов. Выписанный штраф может быть обжалован в течение 10 дней с момента получения постановления.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года россияне рискуют получить штрафы не только на дороге, но и за другие сезонные нарушения: самовольное украшение подъездов, покупку и вырубку нелегальных елей, запуск пиротехники с нарушением правил, превышение норм шума и небезопасную иллюминацию автомобилей. Все эти меры связаны с требованиями пожарной безопасности, благоустройства и охраны окружающей среды.