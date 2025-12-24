Российских водителей предупредили о штрафах за прогрев двигателя

Размер штрафа за парковку на газоне в среднем составляет до 5 000 рублей.
Зима традиционно сопровождается увеличением числа нарушений правил дорожного движения, причем многие из назначаемых штрафов оказываются для автомобилистов неожиданными. Причиной этого нередко становится недооценка водителями юридических последствий привычных действий — например, продолжительного прогрева двигателя. Об этом сообщил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Одной из причин привлечения к ответственности может стать длительный прогрев автомобиля либо оставление транспортного средства с работающим двигателем, например во время посещения магазина, в жилой зоне», — пояснил Виноградов для «Газеты.Ru». Если стоянка с включенным мотором превышает пять минут и не связана с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой, водитель может быть привлечен к ответственности. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составляет 3 000 рублей, в других регионах — 1 500 рублей.
Государственный регистрационный знак транспортного средства должен быть хорошо читаем в любых погодных условиях.
В зимний период, особенно при сильных снегопадах, нередко возникают трудности с парковкой. Если водитель оставляет автомобиль таким образом, что он мешает движению других транспортных средств или пешеходов, его действия влекут вынесение предупреждения либо наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При этом, если припаркованный автомобиль создает именно препятствие для движения, сумма штрафа возрастает до 2 000 рублей.
Кроме того, владелец автомобиля может быть привлечен к ответственности, если припаркованное транспортное средство мешает работе снегоуборочной техники. Кроме того, распространенным заблуждением является мнение, что парковка на газоне допустима, если он покрыт снегом. Размер штрафа за парковку на газоне в среднем составляет от 3 000 до 5 000 рублей.
Эксперт напомнил, что с 1 декабря по 28 февраля действует требование о недопустимости эксплуатации автомобиля без зимних шин либо с использованием разной резины на осях, нарушение которого влечет штраф в 500 рублей. Также госномер транспортного средства должен быть хорошо читаем с расстояния 20 метров в любых погодных условиях. За нечитаемый номер предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а при умышленном сокрытии или загрязнении — лишение права управления транспортным средством на срок до трех месяцев и штраф до 5 000 рублей.
Одной из причин привлечения к ответственности может стать длительный прогрев автомобиля.
При движении по заснеженным дорогам дорожная разметка может быть плохо различима. Пересечение сплошной линии разметки или иные нарушения могут повлечь штрафы в размере от 750 до 2 250 рублей, заявил Виноградов. Выписанный штраф может быть обжалован в течение 10 дней с момента получения постановления.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года россияне рискуют получить штрафы не только на дороге, но и за другие сезонные нарушения: самовольное украшение подъездов, покупку и вырубку нелегальных елей, запуск пиротехники с нарушением правил, превышение норм шума и небезопасную иллюминацию автомобилей. Все эти меры связаны с требованиями пожарной безопасности, благоустройства и охраны окружающей среды.