Российских водителей предупредили о штрафах за прогрев двигателя

«Одной из причин привлечения к ответственности может стать длительный прогрев автомобиля либо оставление транспортного средства с работающим двигателем, например во время посещения магазина, в жилой зоне», — пояснил Виноградов для «Газеты.Ru». Если стоянка с включенным мотором превышает пять минут и не связана с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой, водитель может быть привлечен к ответственности. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составляет 3 000 рублей, в других регионах — 1 500 рублей.