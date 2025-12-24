Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кому выплатят тринадцатую пенсию в 2025 году

В России с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года будут выходные. Балынин рассказал, каким будет график выплат пенсий.

Источник: Аргументы и факты

Россиянам, которым выплачивают пенсии в начале месяца, перенесут срок выплат пенсий за январь 2026 года из-за новогодних праздников. Об этом aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в России будут выходные и праздничные дни. Если выплата пенсии приходится на этот период, то тогда пенсионер в начале декабря получит пенсию за декабрь, а в конце декабря будет зачислена страховая пенсия за январь, причём уже с учётом индексации на 7,6%», — сказал экономист.

Балынин отметил, что в первую очередь ситуация с досрочными выплатами пенсий коснётся тех граждан, кто получает выплаты через банк.

«Если же пенсионер получает пенсию через почту, то будут сохранены привычные даты с учётом, что при совпадении даты с выходным днём работы отделения выплату можно получить накануне», — пояснил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит индексацию пенсий работающих граждан.