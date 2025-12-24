Стало известно, кому выплатят тринадцатую пенсию в 2025 году

Россиянам, которым выплачивают пенсии в начале месяца, перенесут срок выплат пенсий за январь 2026 года из-за новогодних праздников. Об этом aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в России будут выходные и праздничные дни. Если выплата пенсии приходится на этот период, то тогда пенсионер в начале декабря получит пенсию за декабрь, а в конце декабря будет зачислена страховая пенсия за январь, причём уже с учётом индексации на 7,6%», — сказал экономист.
Балынин отметил, что в первую очередь ситуация с досрочными выплатами пенсий коснётся тех граждан, кто получает выплаты через банк.
«Если же пенсионер получает пенсию через почту, то будут сохранены привычные даты с учётом, что при совпадении даты с выходным днём работы отделения выплату можно получить накануне», — пояснил эксперт.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит индексацию пенсий работающих граждан.