Стало известно, кому выплатят тринадцатую пенсию в 2025 году

«С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в России будут выходные и праздничные дни. Если выплата пенсии приходится на этот период, то тогда пенсионер в начале декабря получит пенсию за декабрь, а в конце декабря будет зачислена страховая пенсия за январь, причём уже с учётом индексации на 7,6%», — сказал экономист.