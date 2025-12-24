С пермским заводом, попадавшим под угрозу банкротства, судятся из-за миллионной неустойки

Предварительное заседание назначено судом на 27 января.
Арбитражный суд региона принял к производству исковое заявление башкирской компании «Ди Роботикс», которая пытается отсудить более трех миллионов рублей с Пермского завода металлообрабатывающих центров. В такую сумму истец оценил неустойку за нарушение условий договора между двумя предприятиями.
«Исковое заявление о взыскании 3 042 000 рублей неустойки, (93 366 долларов США неустойки) по курсу Центробанка РФ на дату оплаты. Истец — ООО “Ди Роботикс”, республика Башкортостан, ответчик — АО “СТП “Пермский завод металлообрабатывающих центров””. Арбитражный суд Пермского края определил — иск принять к производству, назначить предварительное заседание на 27 января 2026 года», — сообщается в картотеке суда.
Пермский завод металлообрабатывающих центров занимается производством токарных, токарно-фрезерных и вертикально-фрезерных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). У завода довольно крупный уставный капитал. По данным сервиса Saby (СБИС), сейчас он составляет 135,6 млн рублей. В 2021 году выручка компании составила 246,8 млн рублей, а чистая прибыль — 7,4 млн рублей. Финансовые показатели завода за последние годы не раскрывались. В 2025 году предприятие оказалось под угрозой банкротства из-за долга в 17 млн рублей перед компанией из Ульяновска.
Общество с ограниченной ответственностью «Ди Роботикс» зарегистрировано в Башкортостане. Основным видом деятельности предприятия является реализация проектов по внедрению автоматизированных и роботизированных комплексов. Они, в том числе, обслуживают станки с ЧПУ. Выручка компании в 2024 году составила 337 млн рублей, а чистая прибыль — 2,3 млн рублей.