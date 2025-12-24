С пермским заводом, попадавшим под угрозу банкротства, судятся из-за миллионной неустойки

Пермский завод металлообрабатывающих центров занимается производством токарных, токарно-фрезерных и вертикально-фрезерных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). У завода довольно крупный уставный капитал. По данным сервиса Saby (СБИС), сейчас он составляет 135,6 млн рублей. В 2021 году выручка компании составила 246,8 млн рублей, а чистая прибыль — 7,4 млн рублей. Финансовые показатели завода за последние годы не раскрывались. В 2025 году предприятие оказалось под угрозой банкротства из-за долга в 17 млн рублей перед компанией из Ульяновска.