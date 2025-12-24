Ричмонд
Распределение сжиженного газа в РК переводят в цифровой формат

В Министерстве энергетики стартует тестирование пилотного проекта цифрового сервиса распределения сжиженного нефтяного газа в городе Астана, городе Шымкент и ЗКО.

Источник: DKNews.kz

В Минэнерго состоялось совещание, посвящённое пилотному старту цифрового сервиса «Плана поставки и распределения сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок вне товарных бирж», передает DKNews.kz.

Совещание прошло под председательством курирующих Вице-министров энергетики, представителей МИО — городов Астаны, Шымкента и Западно-Казахстанской области, а также ОЮЛ «Казахстанская Топливная ассоциация 1» и субъектов рынка сжиженного нефтяного газа.

В ходе мероприятия было отмечено, что разработка цифрового сервиса осуществляется в рамках реализации поручений Главы государства и направлена на повышение прозрачности, управляемости и эффективности процессов распределения сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке.

На сегодняшний день завершён основной этап разработки цифрового сервиса, определены роли всех участников процесса, реализован механизм подачи и обработки заявок, а также автоматизирован расчёт распределяемых объёмов СНГ. Система разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере газа и газоснабжения.

В рамках совещания дан старт этапу пилотирования цифрового сервиса. Пилотирование будет проводиться с участием МИО и субъектов рынка и направлено на апробацию функционала, проверку корректности расчётов и отработку взаимодействия между участниками процесса.

По итогам пилотирования планируется сбор и анализ замечаний, а также доработка цифрового сервиса перед её промышленным вводом.

Министерство энергетики подчёркивает, что внедрение данного цифрового сервиса станет важным шагом в формировании прозрачного и цифрового механизма распределения сжиженного нефтяного газа и будет способствовать стабильному обеспечению внутреннего рынка.