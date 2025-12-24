Распределение сжиженного газа в РК переводят в цифровой формат

На сегодняшний день завершён основной этап разработки цифрового сервиса, определены роли всех участников процесса, реализован механизм подачи и обработки заявок, а также автоматизирован расчёт распределяемых объёмов СНГ. Система разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере газа и газоснабжения.