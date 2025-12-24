В Омске построят «дом-свечку» в ЖК «Амурский»

По данным департамента, площадь жилых помещений составит 7 007,2 кв. м, а количество квартир — 120. В доме будут расположены 60 однокомнатных квартир, а также по 30 двух- и трёхкомнатных. Для отделки фасадов здания планируется использовать клинкерный кирпич жёлтого и коричневого цветов. Встроенно-пристроенная часть будет выполнена с использованием кирпича с фактурной поверхностью. Облик здания будет акцентирован на вертикальных линиях, белых кирпичных простенках и панорамном остеклении лоджий.