В Омске построят «дом-свечку» в ЖК «Амурский»

В омском департаменте архитектуры и градостроительства мэрии сообщили о выдаче разрешения на строительство многоэтажного дома в жилом комплексе «Амурский». Новый дом станет важным архитектурным элементом микрорайона, а также будет играть роль «дома-доминанты», определяя общий облик района.
Здание, называемое «домом-свечкой», будет иметь переменную высоту — от двух до восемнадцати этажей, и в его структуру будет интегрирован магазин с товарами ежедневного потребления. Строительство «свечки» завершит застройку комплекса и сыграет ключевую роль в формировании архитектурного облика микрорайона.
По данным департамента, площадь жилых помещений составит 7 007,2 кв. м, а количество квартир — 120. В доме будут расположены 60 однокомнатных квартир, а также по 30 двух- и трёхкомнатных. Для отделки фасадов здания планируется использовать клинкерный кирпич жёлтого и коричневого цветов. Встроенно-пристроенная часть будет выполнена с использованием кирпича с фактурной поверхностью. Облик здания будет акцентирован на вертикальных линиях, белых кирпичных простенках и панорамном остеклении лоджий.
Застройщиком выступает ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон “Северное”.