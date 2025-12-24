Число занятых в малом и среднем бизнесе свердловчан впервые превысило миллион

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса и занимает первое место в УрФО по количеству занятых в МСП. На сегодняшний день эта цифра перевалила за один миллион. В сравнении с прошлым годом число предпринимателей увеличилось почти на 7%», — заявил губернатор Денис Паслер.
По его данным, в этом году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал займы на 800 млн рублей и поручительства, которые позволили привлечь 10,4 млрд рублей кредитных средств.
«В 2026 году мы планируем увеличить объем господдержки до 1,15 млрд рублей», — отметил глава региона.
