Число занятых в малом и среднем бизнесе свердловчан впервые превысило миллион

Число жителей Свердловской области, занятых в малом и среднем бизнесе, впервые превысило миллион человек.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса и занимает первое место в УрФО по количеству занятых в МСП. На сегодняшний день эта цифра перевалила за один миллион. В сравнении с прошлым годом число предпринимателей увеличилось почти на 7%», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его данным, в этом году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал займы на 800 млн рублей и поручительства, которые позволили привлечь 10,4 млрд рублей кредитных средств.

«В 2026 году мы планируем увеличить объем господдержки до 1,15 млрд рублей», — отметил глава региона.

Как сообщало Накануне.RU, ранее правительство Свердловской области увеличило размер прожиточного минимума на 2026 год.