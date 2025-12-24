Число занятых в малом и среднем бизнесе свердловчан впервые превысило миллион

«Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса и занимает первое место в УрФО по количеству занятых в МСП. На сегодняшний день эта цифра перевалила за один миллион. В сравнении с прошлым годом число предпринимателей увеличилось почти на 7%», — заявил губернатор Денис Паслер.