Какую госпенсию получали казахстанцы в 2025 году

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, включающая государственные выплаты и накопления граждан. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК на 1 декабря, в стране проживало более 2,5 млн пенсионеров.
С начала 2025 года им выплачено почти 3,9 трлн тенге пенсий. Базовая выплата составила 1,3 трлн тенге, солидарная — 2,6 трлн тенге. Средний размер пенсии на 1 декабря достиг 142 669 тенге. Солидарная пенсия составила 95 096 тенге, базовая — 47 573 тенге.
Базовая пенсия положена всем гражданам, а солидарная выплата — только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.
В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, включающая государственные выплаты и накопления граждан. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК на 1 декабря, в стране проживало более 2,5 млн пенсионеров.
С начала 2025 года им выплачено почти 3,9 трлн тенге пенсий. Базовая выплата составила 1,3 трлн тенге, солидарная — 2,6 трлн тенге. Средний размер пенсии на 1 декабря достиг 142 669 тенге. Солидарная пенсия составила 95 096 тенге, базовая — 47 573 тенге.
Базовая пенсия положена всем гражданам, а солидарная выплата — только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.