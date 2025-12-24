Зимой строить выгодно: топ-5 самых прибыльных строительных профессий Челябинской области

Кроме того, значительный спрос сохраняется на монтажников и бетонщиков. Активность первых увеличилась на 6%, а второй сегмент сохраняет устойчивый интерес со стороны работодателя благодаря стабильности рабочего процесса независимо от погодных условий. Средний доход монтажника находится в пределах 105 тысяч рублей, тогда как зарплата бетонщика составляет 150 тысяч рублей.