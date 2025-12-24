В Приморье произвели 400 кг «вяленой корюшки» из замороженной камбалы

Россельхознадзор выявил факт фальсификации рыбной продукции в Приморском крае. Индивидуальный предприниматель из Уссурийска произвел и оформил документы на 417 килограммов вяленой корюшки, используя на самом деле в качестве сырья замороженную желтоперую камбалу.
Нарушение было обнаружено в результате анализа данных в государственной системе ветеринарной сертификации «Меркурий». В оформленном предпринимателем производственном документе в качестве готовой продукции значилась корюшка, а в графе «сырье» была указана камбала, что является прямым нарушением правил прослеживаемости.
«Это сделало невозможным проследить происхождение, качество и сроки годности фактически использованного сырья», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. За данное нарушение, которое запрещает оборот такой продукции, предприниматель получил официальное предостережение.
Специалисты Россельхознадзора сообщают, что это уже 27-й подобный случай в Приморье с начала 2025 года, связанный с несоответствием заявленного состава пищевой продукции фактически использованному сырью.
В связи с этим в надзорном ведомстве напомнили потребителям о начале сезона свежей рыбы. На рынках Владивостока уже появилась парная навага и корюшка, однако значительная часть предложения пока еще составляет улов прошлого сезона.