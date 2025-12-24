В Омске на Любинском проспекте закрывается магазин одежды Paradise

В Омске на Любинском проспекте закрывается крупный магазин одежды Paradise. Сообщение об этом появилось в социальных сетях бренда. Представители магазина сообщили о ликвидации товара и закрытии точки на улице Ленина.
«Наш магазин на Ленина закрывается. Мы еще будем работать месяц, в связи с этим запускаем ликвидацию», — говорится в объявлении.
Закрытие торговой точки совпало с переменами в судьбе самого здания, в котором находится магазин. Недавно гостиницу «Россия» выставили на продажу за 130 млн рублей.
Ранее о своём закрытии сообщили ещё несколько бутиков. В центре города прекратили свою работу шоурум Irinaruman boutique и универмаг дизайнеров «Дружба». Также в Омске закрываются магазин Modis, сеть шоурумов Mix Brend и магазин турецкого бренда DeFacto.