В Омске на Любинском проспекте закрывается магазин одежды Paradise

Об этом сообщили в соцсетях бренда.

Источник: Om1 Омск

В Омске на Любинском проспекте закрывается крупный магазин одежды Paradise. Сообщение об этом появилось в социальных сетях бренда. Представители магазина сообщили о ликвидации товара и закрытии точки на улице Ленина.

«Наш магазин на Ленина закрывается. Мы еще будем работать месяц, в связи с этим запускаем ликвидацию», — говорится в объявлении.

Закрытие торговой точки совпало с переменами в судьбе самого здания, в котором находится магазин. Недавно гостиницу «Россия» выставили на продажу за 130 млн рублей.

Ранее о своём закрытии сообщили ещё несколько бутиков. В центре города прекратили свою работу шоурум Irinaruman boutique и универмаг дизайнеров «Дружба». Также в Омске закрываются магазин Modis, сеть шоурумов Mix Brend и магазин турецкого бренда DeFacto.