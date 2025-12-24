Плата за ЖКХ вырастет с января: на сколько повысят счета за квартиру

В некоторых регионах страны также ожидается рост других услуг, сообщает ИА DEITA.RU.
Тарифы на содержание многоквартирных домов зависят от их категории благоустройства. Для зданий, оснащенных лифтом и мусоропроводом, ставка за квадратный метр планомерно возрастет с 45,99 до 52,89 рубля. В домах без лифта и мусоропровода рост составит с 34,05 до 39,16 рубля за квадрат.
Эти показатели являются минимально установленными, и собственники жилья на общих собраниях могут принять решение о введении более высоких тарифов за дополнительные услуги, не предусмотренные минимальным перечнем.
Помимо этого, с 1 января увеличится ставка на капитальный ремонт — на 10%. Сейчас она составляет 29,66 рубля за квадратный метр, а после повышения достигнет 32,63 рубля. Эти средства направляются в Фонд капитального ремонта, чтобы финансировать запланированные мероприятия по обновлению фасадов, крыш, замене лифтового оборудования и магистральных сетей. Размер тарифа на капремонт устанавливается отдельно для каждого региона.
Стоимость коммунальных ресурсов, таких как электроэнергия, вода и отопление, тоже повысится, но незначительно. Рост в среднем составит около 1,7%, что связано с изменением ставки НДС. По мнению экспертов, это увеличение не превысит 20−30 рублей на каждую тысячу рублей в структуре платежа за коммунальные услуги, что является небольшой доплатой для большинства домохозяйств.
Специалисты объясняют, что повышение тарифов — это необходимое мероприятие, позволяющее компенсировать растущие рыночные расходы управляющих компаний. В их числе — рост стоимости расходных материалов, автомобильного топлива, а также необходимость повышения оплаты труда сотрудников, таких как техники, дворники и работники коммунальных служб.
Экономист Герман Ткаченко в комментарии порталу PNZ отметил, что индексация отражает реальный рост затрат в этой сфере. Рост стоимости капитального ремонта продиктован удорожанием строительных материалов и работ, что необходимо для поддержания в хорошем состоянии жилого фонда и реализации плановых обновлений.
Следующая индексация тарифов запланирована на 1 октября 2026 года.