Плата за ЖКХ вырастет с января: на сколько повысят счета за квартиру

Помимо этого, с 1 января увеличится ставка на капитальный ремонт — на 10%. Сейчас она составляет 29,66 рубля за квадратный метр, а после повышения достигнет 32,63 рубля. Эти средства направляются в Фонд капитального ремонта, чтобы финансировать запланированные мероприятия по обновлению фасадов, крыш, замене лифтового оборудования и магистральных сетей. Размер тарифа на капремонт устанавливается отдельно для каждого региона.