Суд вернул зарплаты 40 работникам омского предприятия

Муромцевский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора и обязал местное МУП «Теплосеть-1» выплатить долги по зарплате своим работникам. Иски были поданы от имени 40 сотрудников, которые не получали деньги в полном объёме несколько месяцев.
Предприятие объясняло задержки реорганизацией, но суд счёл это неуважительной причиной. В итоге с коммунальщиков взыскали свыше двух миллионов рублей основной задолженности, а также компенсацию морального вреда в пользу каждого работника. Решение подлежит немедленному исполнению.
