Суд вернул зарплаты 40 работникам омского предприятия

Предприятие объясняло задержки реорганизацией, но суд счёл это неуважительной причиной. В итоге с коммунальщиков взыскали свыше двух миллионов рублей основной задолженности, а также компенсацию морального вреда в пользу каждого работника. Решение подлежит немедленному исполнению.