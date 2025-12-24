Ричмонд
Суд вернул зарплаты 40 работникам омского предприятия

Предприятие объясняло задержки реорганизацией.

Источник: Freepik

Муромцевский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора и обязал местное МУП «Теплосеть-1» выплатить долги по зарплате своим работникам. Иски были поданы от имени 40 сотрудников, которые не получали деньги в полном объёме несколько месяцев.

Предприятие объясняло задержки реорганизацией, но суд счёл это неуважительной причиной. В итоге с коммунальщиков взыскали свыше двух миллионов рублей основной задолженности, а также компенсацию морального вреда в пользу каждого работника. Решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее мы сообщали, что в омских вузах сократят тысячи платных мест.