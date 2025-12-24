Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские новостройки подорожали в среднем меньше, чем в мегаполисах

Челябинские квартиры в новостройках по итогам 2025 года подорожали на 7,5% — в среднем до 177 000 рублей за квадратный метр. В среднем новое жилье продается по 10,2 миллиона рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

Челябинские новостройки за год в среднем подорожали на 7,5%

Челябинские квартиры в новостройках по итогам 2025 года подорожали на 7,5% — в среднем до 177 000 рублей за квадратный метр. В среднем новое жилье продается по 10,2 миллиона рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В Челябинске в середине декабря по сравнению с ноябрем цены на новое жилье повысились лишь на 0,3%. В целом в российских мегаполисах квартиры в новостройках выросли в цене на 1,9% — до 204 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

При этом по стране в двух мегаполисах стоимость метра даже снизилась. Подешевели на 3,6% новые квартиры в Волгограде. Там они стали продаваться по 139 000 рублей за квадрат. Также на 3% цены на новое жилье снизились в Уфе — до 164 000 рублей за квадратный метр. В целом по России за год средняя стоимость квартир выросла на 15,2%.