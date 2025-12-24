Челябинские новостройки подорожали в среднем меньше, чем в мегаполисах

При этом по стране в двух мегаполисах стоимость метра даже снизилась. Подешевели на 3,6% новые квартиры в Волгограде. Там они стали продаваться по 139 000 рублей за квадрат. Также на 3% цены на новое жилье снизились в Уфе — до 164 000 рублей за квадратный метр. В целом по России за год средняя стоимость квартир выросла на 15,2%.