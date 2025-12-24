В Фокино взяли под контроль «мусорную проблему»: прокуратура следит за чистотой

Прокурор ЗАТО Фокино Андрей Абдуллаев в сопровождении министра ЖКХ Приморья Алексея Першина, представителей регионального оператора КГУП «ПЭО» и городской администрации проверил самые проблемные контейнерные площадки города, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Ранее, по результатам проверок выявлены системные нарушения, связанные с недостаточностью сил и средств для обеспечения эффективной работы перевозчика отходов, в связи с чем неоднократно принимались меры прокурорского реагирования, в том числе вносилось представление в правительство региона», — говорится в сообщении.
Теперь для вывоза мусора прибыла дополнительная спецтехника, а на помощь местному оператору пришло МУП «Городское хозяйство» из Большого Камня. Сейчас пересматривается и сама логистика вывоза ТКО.
Контроль за санитарным состоянием города и соблюдением прав граждан остаётся в приоритете.