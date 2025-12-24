Ричмонд
В ноябре средний срок потребительских кредитов в Татарстане составил 2,53 года

Средний срок потребительских кредитов в Татарстане в ноябре, как и месяцем ранее, составил 2,53 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По этому показателю регион занял третье место среди субъектов России. Наибольший средний срок выданных потребкредитов зафиксирован в Санкт-Петербурге — 2,65 года. На втором месте находится Новосибирская область с показателем 2,57 года. В число лидеров также вошли Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (2,48 года) и Москва (2,46 года).

В целом по России средний срок потребительских кредитов в ноябре вырос на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 2,3 года. Годом ранее этот показатель составлял 1,9 года.

Ранее сообщалось, что в октябре средний срок потребительских кредитов в Татарстане составлял 2,53 года, что на 0,3% больше, чем в сентябре.