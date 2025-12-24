В ноябре средний срок потребительских кредитов в Татарстане составил 2,53 года

По этому показателю регион занял третье место среди субъектов России. Наибольший средний срок выданных потребкредитов зафиксирован в Санкт-Петербурге — 2,65 года. На втором месте находится Новосибирская область с показателем 2,57 года. В число лидеров также вошли Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (2,48 года) и Москва (2,46 года).