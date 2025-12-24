Иран, Бангладеш и Латвия: куда больше всего поставляли курганское зерно и масличные культуры

«В период с 9 января по 22 декабря 2025 года под контролем Россельхознадзора из Курганской области экспортировано порядка 300 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Отгрузки осуществлялись в восемь стран мира, среди которых Казахстан, Китай, Киргизия, Белоруссия, Турция, Бангладеш, Латвия, Иран», — передали в ведомстве. Россельхознадзор уточняет, что все партии проходили обязательный фитосанитарный контроль.