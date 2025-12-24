Иран, Бангладеш и Латвия: куда больше всего поставляли курганское зерно и масличные культуры

Курганская область отправила за рубеж почти 300 тонн зерна и масличных.
Тонны зерновых и масличных культур отправили из Курганской области на экспорт в восемь стран мира. Среди них: Иран, Бангладеш, Латвия и другие. Об этом URA.RU рассказали в уральском Россельхознадзоре.
«В период с 9 января по 22 декабря 2025 года под контролем Россельхознадзора из Курганской области экспортировано порядка 300 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Отгрузки осуществлялись в восемь стран мира, среди которых Казахстан, Китай, Киргизия, Белоруссия, Турция, Бангладеш, Латвия, Иран», — передали в ведомстве. Россельхознадзор уточняет, что все партии проходили обязательный фитосанитарный контроль.
Крупнейшими покупателями курганского зерна и масличных культур в отчетный период стали Китай и Казахстан. В Китай отправили 93,6 тысячи тонн семян льна, 32,3 тысячи тонн ячменя, 25 тысяч тонн овса, 3,5 тысячи тонн гороха и 3,3 тысячи тонн гречихи. В Казахстан отгружено 94 тысячи тонн зерновых, в том числе 77 тысяч тонн пшеницы, 5,6 тысячи тонн ячменя, 3,9 тысячи тонн семян льна и 2,1 тысячи тонн ржи.
Часть продукции была ориентирована и на другие рынки. В Белоруссию ушло 7,5 тысячи тонн семян льна и 1 тысяча тонн сои, в Латвию — 1,5 тысячи тонн семян льна. В Киргизию направили 490 тонн пшеницы, в Иран — 371 тонну чечевицы. Турция получила 276 тонн семян льна и 105 тонн чечевицы, Бангладеш — 156 тонн семян льна.
Ранее под контролем уральского Россельхознадзора из Курганской области в Казахстан уже вывозили иную продукцию — в 2025 году туда отправили 1830 рождественских деревьев, прошедших лабораторные исследования и фитосанитарный контроль. Казахстан традиционно остается крупнейшим зарубежным покупателем курганских елок и сосен, а также иных товаров, поставки которых ведомство регулярно проверяет на соответствие требованиям.