Минтруда назвало, какие выплаты увеличились на 40% в Беларуси

Так, в ведомстве обратили внимание на то, что в Беларуси программа семейного капитала по-прежнему остается наиболее эффективной мерой стимулирования многодетности. Благодаря семейному капиталу количество многодетных семей удерживается на уровне 120 тысяч ежегодно.
— Каждый четвертый ребенок в стране рождается в многодетной семье, — рассказали в ведомстве.
В Минтруда напомнили, что семейный капитал для сохранения его покупательской способности в Беларуси каждый год индексируют. За пять лет темп рост семейного капитала составил 140,2%. Если в 2021 году семейный капитал составлял 23 тысячи 737,5 рубля, то в 2025 году его размер уже 33 тысячи 275 рублей.
Программу семейного капитала в Беларуси продлили до конца 2029 года.
При этом в 2025-м на строительство жилья в многоквартирных домах больше не нужно направление от местных органов власти. Тогда как ранее это было обязательным условием. Еще белорусам разрешили досрочно использовать семейный капитал и на покупку доли в жилом помещении, когда в собственности уже есть доли этого помещения, закрепленные за несколькими членами семьи. Из семейного капитала также стало можно оплатить обучение за текущий, предыдущий и предстоящий учебный год.