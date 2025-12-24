Минтруда назвало, какие выплаты увеличились на 40% в Беларуси

При этом в 2025-м на строительство жилья в многоквартирных домах больше не нужно направление от местных органов власти. Тогда как ранее это было обязательным условием. Еще белорусам разрешили досрочно использовать семейный капитал и на покупку доли в жилом помещении, когда в собственности уже есть доли этого помещения, закрепленные за несколькими членами семьи. Из семейного капитала также стало можно оплатить обучение за текущий, предыдущий и предстоящий учебный год.