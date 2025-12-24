В Киеве сообщили, что США в 2025 году сократили помощь Украине в 77 раз

22 декабря представитель Еврокомиссии Олоф Джилл сообщил, что ЕК перевела Киеву последний в 2025 году транш финансовой помощи в размере 2,3 миллиарда евро. По его словам, всего с января этот европейский орган направил из Фонда поддержки Украины шесть траншей на общую сумму 26,8 миллиарда евро.