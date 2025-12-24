В Киеве сообщили, что США в 2025 году сократили помощь Украине в 77 раз

Американские власти в 2025 году резко сократили предоставление финансовой помощи Украине, объём поддержки упал в 77 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило киевское еженедельное издание «Зеркало недели».
В публикации уточняется, что за 10 месяцев 2025 года США перевели украинской стороне 580 миллионов долларов. При этом за аналогичный период 2024 года Киев получил 45,7 миллиарда долларов.
Журналисты констатируют, что резкое сокращение объёмов помощи говорит о фактическом прекращении Вашингтоном масштабной поддержки украинского бюджета.
Напомним, 1 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не участвуют в конфликте на Украине с точки зрения финансирования. Глава Белого дома раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за передачу киевскому режиму 350 миллиардов долларов. 21 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс обратил внимание, что администрация Дональда Трампа предпочтет помогать пожилым американцам, а не поддерживать Украину деньгами.
22 декабря представитель Еврокомиссии Олоф Джилл сообщил, что ЕК перевела Киеву последний в 2025 году транш финансовой помощи в размере 2,3 миллиарда евро. По его словам, всего с января этот европейский орган направил из Фонда поддержки Украины шесть траншей на общую сумму 26,8 миллиарда евро.